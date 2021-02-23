МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Количество летальных исходов из-за коронавируса в США превысило полмиллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. Билл Гейтс сказал, как победить коронавирус

По состоянию на 0.40 мск, с начала эпидемии в США скончался 500 071 пациент с подтвержденным COVID-19. Общее число случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах превышает 28 миллионов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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