МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в феврале увеличился до 91,3 пункта с пересмотренного показателя января в 88,9 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали рост показателя лишь до 90 пунктов с первоначального значения января до 89,3 пункта.