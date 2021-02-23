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Индекс доверия потребителей в США вырос лучше прогноза
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Индекс доверия потребителей в США в феврале увеличился до 91,3 пункта с пересмотренного показателя января в 88,9 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board... ПРАЙМ, 23.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в феврале увеличился до 91,3 пункта с пересмотренного показателя января в 88,9 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали рост показателя лишь до 90 пунктов с первоначального значения января до 89,3 пункта.