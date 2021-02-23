ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. Вакцинация населения от коронавируса должна способствовать ускорению возвращения к нормальной жизни, заявил во вторник глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

"С одной стороны, мы не должны недооценивать вызовы, которые стоят перед нами, однако развитие ситуации указывает на более положительный прогноз на более поздние периоды этого года. В частности, текущий процесс вакцинации должен помочь ускорить возвращение к нормальной работе", — говорится в тексте его выступления в банковском комитете сената на сайте ФРС.

Прогноз восстановления экономики США на фоне пандемии коронавируса остается крайне неясным, добавил Пауэлл.

"В последние недели число новых случаев заражения (коронавирусом) и госпитализаций снижается, а идущая вакцинация позволяет надеяться на возвращение к более нормальным условиям позже в этом году. Однако экономическое восстановление по-прежнему идет неровно и до его завершения далеко, и дальнейший путь вперед в высшей степени неясен", — говорится на сайте ФРС.

Экономика США начнет восстанавливаться более быстрыми темпами, как только удастся взять под контроль пандемию коронавируса, добавил Пауэлл.

"Я действительно считаю, и многие аналитики согласны с этим, что как только мы возьмем пандемию под контроль, мы можем двигаться гораздо быстрее, чем мы опасались. И это будет прекрасно. Но пока не время, работа еще не сделана", — сказал он.