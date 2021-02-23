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Пандемия COVID-19 закончится в начале 2022 года, сообщили РИА Новости, цитируя главу Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. "Худший... ПРАЙМ, 23.02.2021
пандемия, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Пандемия COVID-19 закончится в начале 2022 года, сообщили РИА Новости, цитируя главу Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
"Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться", — передал слова Клюге телеканал DR.
Чиновник подчеркнул, что вирус никуда не денется из нашей популяции, но к следующему году потребность в ограничениях отпадет.
Клюге добавил, что невозможно сказать, как будут обстоять дела на самом деле.
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