МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Пандемия COVID-19 закончится в начале 2022 года, сообщили РИА Новости, цитируя главу Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Иммунолог рассказал о рисках новой пандемии

"Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться", — передал слова Клюге телеканал DR.

Чиновник подчеркнул, что вирус никуда не денется из нашей популяции, но к следующему году потребность в ограничениях отпадет.

Клюге добавил, что невозможно сказать, как будут обстоять дела на самом деле.

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