МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Снижение ставок по депозитам на фоне появления удобных механизмов инвестирования приводит к тому, что все большее число россиян выходит на фондовый рынок, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24". Набиуллина рассказала о новых рисках для вкладчиков

Она отметила, что регулятор фиксирует эту тенденцию уже несколько лет: в 2018 году количество людей, которые вышли на фондовый рынок, увеличилось в полтора раза, потом в два раза, а в 2020 году был бурный рост интереса к фондовому рынку.

"Я думаю, здесь есть несколько причин. Первое — это то, что в течение многих лет мы работали над тем, чтобы были механизмы, инструменты, привлекательные для людей. Так, например, развивался институт индивидуальных инвестиционных счетов, в том числе, с налоговыми льготами. Улучшалось качество брокерского обслуживания, управляющих компаний. И, второе, конечно, стали сервисы очень удобными: цифровизация на финансовом рынке достаточно развита, поэтому людям очень просто можно выйти на фондовый рынок", — сказала Набиуллина.

"Конечно, третий фактор, который был особенно ощутим в 2020 году, — это снижение ставок по депозитам. В принципе, у нас люди привыкли к очень высокой доходности по депозитам. В 2020 году мы проводили мягкую денежно-кредитную политику, это, конечно, хорошо, для тех, кто занимает у банков, кредиты стали дешевле, но мы видим, что люди, которые рассчитывали на более высокую доходность, переводили деньги из депозитов в банках на фондовый рынок", — добавила глава регулятора.

По ее словам, если это здоровый процесс, его можно оценивать положительно: у людей гораздо больше возможностей выбирать, во что инвестировать свои свободные деньги.

Для экономики устойчивый процесс инвестирования также позитивен: инвесторы вкладываются в бумаги российских предприятий.

"Не хотелось бы оказаться в ситуации, когда люди вышли на фондовый рынок, были обмануты их ожидания или им было обещано то, что не случилось: люди могут просто разочароваться, уйти. Тогда они вряд ли вернутся, и для экономики это не будет ресурсом", — в то же время обратила внимание Набиуллина.

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