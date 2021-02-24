МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Власти РФ в 2020 году потратили из резервного фонда правительства 2,856 триллиона рублей на поддержку экономики и устранение последствий коронавируса, следует из аналитической записки Счетной палаты. Счетная палата констатировала рост госдолга России в 2020 году

Контрольное ведомство отмечает, что за 2020 год объем резервного фонда правительства был увеличен на 4,455 триллиона рублей, до 4,470 триллиона рублей.

"Выделены бюджетные ассигнования в сумме 4 059,3 млрд. рублей, из которых, по экспертной оценке Счетной палаты, 2 855,6 млрд. рублей, или 70,3%, направлены на решение вопросов финансового обеспечения мероприятий по предотвращению влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции", — говорится в документе.

По данным Счетной палаты, по состоянию на 1 января 2021 года принято порядка 153 решений правительства о выделении средств резервного фонда на эти цели.

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