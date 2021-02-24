МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий арестовывать имущество лиц, контролирующих кредитные, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с отрицательным капиталом, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин продлил возможность заочных собраний акционеров на 2021 год

Разработка этого документа была вызвана сложностью судебных процессов, связанных с сокрытием контролирующими лицами своего имущества при их привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовых организаций-банкротов, пояснял ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Закон устанавливает понятную процедуру признания лица контролирующим финансовую организацию, что расширит возможности привлечения бенефициаров к реальной имущественной ответственности.

Арбитражному суду предоставляется право по заявлению ЦБ принять предварительные обеспечительные меры в виде ареста денежных средств, ценных бумаг и недвижимости лиц, контролирующих кредитную, страховую организацию или НПФ, при отрицательной величине собственных средств (капитала) такой организации. Однако размер активов, на которые наложен арест, не должен превышать величину денежных средств, необходимых для восстановления капитала соответствующей организации до минимального нормативного уровня.

Причем суд будет вправе не принять к производству заявление ЦБ, если в нем не будет сведений, позволяющих с минимальной степенью достоверности сделать обоснованные предположения о том, что указанное в нем лицо является контролирующим. Также Банк России сможет подать в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих кредитную или страховую организацию либо НПФ. Правительство упростило банкам доступ к программе "Семейная ипотека"

Одновременно закрепляется обязанность таких финансовых организаций на постоянной основе определять контролирующих лиц и информировать о них ЦБ. Регулятор будет вести их перечень, а также будет вправе самостоятельно включать контролирующих лиц в такой перечень при наличии оснований. Информация о контролирующих лицах будет размещаться на сайте ЦБ (кроме случаев, когда она не раскрывается по решению правительства), а также предоставляться Росфинмониторингу.

Лицо, включенное в перечень контролирующих, должно быть проинформировано об этом, и будет вправе обжаловать решение о включении в этот перечень в досудебном порядке и оспорить его в суде. Рассматривать жалобы в досудебном порядке будет комиссия ЦБ в течение 30 дней с даты их поступления. Оспорить включение в перечень контролирующих лиц в суде можно будет лишь при условии соблюдения обязательного досудебного порядка обжалования.

Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.