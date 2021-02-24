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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210224/833108261.html
Официальный курс евро на четверг вырос на одну копейку
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,87 копейки — до 89,6691 рубля, курс доллара снизился на 23 копейки, до 73,7532 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 24.02.2021
курс евро, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,87 копейки — до 89,6691 рубля, курс доллара снизился на 23 копейки, до 73,7532 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 12,26 копейки, составив 80,9154 рубля.