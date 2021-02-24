МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,87 копейки — до 89,6691 рубля, курс доллара снизился на 23 копейки, до 73,7532 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 12,26 копейки, составив 80,9154 рубля.