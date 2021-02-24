МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российские аграрии в текущем сельхозсезоне увеличили закупки минеральных удобрений для весенних полевых работ на 21% по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого сезона — до 1,39 миллиона тонн в действующем веществе, говорится в сообщении Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

"Российские аграрии, по данным Минсельхоза России, аккумулировали под весенние полевые работы 1,39 миллиона тонн минеральных удобрений (в действующем веществе), что на 21% больше, чем в прошлом сезоне. Только с начала года по 23 февраля было приобретено 1,08 миллиона тонн минеральных удобрений в действующем веществе. Это на 13% больше, чем на соответствующую дату прошлого года", — говорится в релизе.

По оценкам ассоциации, росту закупок способствовал ряд факторов, среди которых увеличение инвестиций в качество и урожайность выращиваемой сельскохозяйственной продукции со стороны аграриев, своевременность подачи заявок на удобрения от большинства российских регионов и рост продаж производителями минеральных удобрений на внутренний рынок.

"Заявленная потребность аграриев в минеральных удобрениях полностью учтена в планах производителей и поставщиков…. Сегодня производственные мощности предприятий-членов РАПУ загружены практически на 100%. Весь объем продукции, законтрактованный заблаговременно, уже доставлен в регионы", — отметил исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении.

Ассоциация напоминает, что Минсельхоз РФ 11 февраля уведомил членов РАПУ о росте потребности в минеральных удобрениях в 2021 году до 4,5 миллиона тонн действующего вещества с 3,8 миллиона тонн.

По словам Кузнецова, данная потребность будет удовлетворена в полном объеме.

Российская ассоциация производителей удобрений учреждена в 2008 году для представления и защиты интересов в решении определяющих вопросов развития отрасли.

В настоящее время членами РАПУ являются 14 компаний, включая предприятия крупнейших российских производителей минеральных удобрений — "Акрона", "Еврохима", "Уралкалия", "Уралхима", "Фосагро".