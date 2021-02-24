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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210224/833109705.html
Число официальных безработных в Москве существенно сократилось
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Число безработных в Москве с 1 января по 19 февраля 2021 года снизилось на 29%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных... ПРАЙМ, 24.02.2021
москва, безработица, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Число безработных в Москве с 1 января по 19 февраля 2021 года снизилось на 29%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба комплекса экономической политики столицы.
"За период с 1 января по 19 февраля 2021 года количество официально зарегистрированных безработных граждан в Москве снизилось на 29%. С 1 октября 2020 года этот показатель упал более чем на 2 процентных пункта и впервые с апреля прошлого года составил меньше одного процента – 0,94%", — сказал Ефимов.
По его словам, резкое снижение уровня безработицы обусловлено восстановлением экономики города.