МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Число безработных в Москве с 1 января по 19 февраля 2021 года снизилось на 29%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба комплекса экономической политики столицы.

"За период с 1 января по 19 февраля 2021 года количество официально зарегистрированных безработных граждан в Москве снизилось на 29%. С 1 октября 2020 года этот показатель упал более чем на 2 процентных пункта и впервые с апреля прошлого года составил меньше одного процента – 0,94%", — сказал Ефимов.

По его словам, резкое снижение уровня безработицы обусловлено восстановлением экономики города.