МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Рубль в среду уверенно растет к доллару и к евро на фоне нефти, торгующейся в районе максимумов с января 2020 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Приближение пика налогового периода февраля (25 числа) оказывает поддержку курсу российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.05 мск снижался на 49 копеек, до 73,81 рубля, курс евро — на 90 копеек, до 89,46 рубля, следует из данных биржи.

РУБЛЬ В УВЕРЕННОМ РОСТЕ

Российская валюта в среду ощутимо прибавляет против доллара и еще больше – к евро на фоне падения европейской валюты на форексе на 0,1%, до 1,2132 доллара.

Участники внутреннего валютного рынка продолжают отыгрывать дорогую нефть, торгующуюся в районе максимумов с января 2020 года.

Так, стоимость барреля сорта Brent растет сейчас на 1,2%, до 65,28 доллара. Игроки рынка ожидают публикации официальных данных минэнерго США о динамике запасов нефти в стране за предыдущую неделю. Аналитики ожидают, что запасы сырья снизились на 5,2 миллиона баррелей. В то же время Американский институт нефти (API) сообщил о росте показателя на 1,03 миллиона баррелей.

Мировые фондовые рынки и "развивающиеся валюты" преимущественно снижаются, сигнализируя о пониженном аппетите к риску. Однако поддержка рублю приходит от пика налогового периода февраля, приходящегося на 25 число. На этот день придутся выплаты НДС, НДПИ и акцизы, которые в сумме составят около 650 миллиардов рублей из примерно 1,6 триллиона общих выплат февраля.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,7-1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,85 тысячи за баррель сорта Brent — около максимумов за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Риски жестких западных санкций несколько уменьшились, поэтому рубль укрепляется после падения в нерабочие дни недели, считает Олег Кочетков из "МТС банка".

"Правда, потенциал роста рубля тоже ограничен, поскольку наблюдается глобальный рост процентных ставок, что давит на цены ОФЗ, где сосредоточен крупный интерес нерезидентов. Думаем, что сегодня курс доллара сохранится в диапазоне, примерно, 73,4-74,2 рубля", — оценил перспективы он.

Рубль вполне может сосредоточиться на внутренних факторах, ключевыми из которых выступает налоговый период и сохраняющийся навес сырьевой выручки на стороне предложения валюты, считает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Дополнительными факторам для покупки рублевого риска может стать улучшение рискового фона. В подобном контексте рубль в ближайшую неделю может получить хороший стимул для тестирования отметки 73 против доллара и 89 к евро", — добавил он.