МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о необходимости защитить российскую экономику от финансовой системы США, призвав сократить роль доллара в любых операциях, сообщило агентство Bloomberg. Псаки ответила на заявления СМИ о подготовке новых антироссийских санкций

"…устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях", — высказался Рябков.

Сообщается, что замглавы не перечислил конкретные шаги, направленные на борьбу с американской валютой. Рябков напомнил, что МИД не отвечает за экономику.

Дипломат отметил, что сокращение роли доллара нужно в связи с расширением администрацией президента США антироссийских санкций.

Механизм санкций США затронул многие сектора российской экономики, констатировал Рябков. Замглавы МИД уверен, что положение будет ухудшаться.

Помимо этого, Рябков отметил рост неприязни между Россией и США, предположив, что сегодняшний политический накал сильнее, чем был во времена "Холодной войны".

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