МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Рост госдолга России в 2020 году объясняется необходимостью поддержки экономики в условиях пандемии COVID-19. Однако никаких негативных последствий для экономики это не несет, и критичного роста показателя пока не наблюдается, уверены опрошенные "Прайм" эксперты. Счетная палата констатировала рост госдолга России в 2020 году

Государственный долг России увеличился по итогам 2020 года почти на 40% и составил 18,986 трлн рублей, или 17,8% ВВП, подсчитали в Счетной палате. Из общей суммы внутренний долг вырос на 45,4% — до 14,791 трлн рублей, а внешний долг в иностранной валюте увеличился на 3,5% — до 4,195 трлн рублей.

При этом данный рост нельзя назвать резким или сверхплановым: согласно закону о федеральном бюджете, в 2020 году госдолг должен был вырасти до 19,1% ВВП. Даже при 40-процентном росте он не достиг обозначенной в законе планки.

ЗАЧЕМ ЗАНИМАЛИ

Общие расходы федерального бюджета в 2020 году увеличились на 4,6 трлн рублей до 22,82 трлн рублей. При инфляции 4,9% это на 25% больше, чем в 2019-м, и на 3,2 трлн рублей (16%) больше, чем планировалось на 2020 год до пандемического кризиса.

"Рост госрасходов на 25% привел к формированию дефицита федерального бюджета на 4,1 трлн рублей, который был профинансирован за счет выпуска облигаций федерального займа на 5,3 трлн рублей", — пояснил руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Между тем, доходы федерального бюджета в прошлом году снизились на 7,3% по сравнению с 2019 годом, составив 18,7 трлн рублей.

"Снижение произошло прежде всего из-за падения доходов от налога на добычу полезных ископаемых, вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты и природный газ", отметил доцент РЭУ им. Плеханова Сергей Ермолаев.

На этом фоне наращивание госдолга более чем допустимо. Заимствования позволили смягчить последствия пандемии COVID-19 и поддержать население и бизнес в рамках реализации антикризисных мер.

Кроме того, прошлый годы был вполне удачным для наращивания госдолга. Во-первых, занимать было дешево, а во-вторых, эти деньги можно было эффективно потратить из-за резкого падения доходов в очень многих сферах, считает Ермолаев.

США НЕ ДОГОНИШЬ

Негативное влияние на экономику госдолг может оказать только в случае его еще большего увеличения и преодоления неких критических значений, которые могут отправить его на неустойчивую траекторию с рисками наступления дефолта, считает Коган.

Однако пока российские параметры госдолга (17,8% от ВВП по оценкам Счетной палаты) могут только служить примером для других государств. К примеру, госдолг США — 26 трлн долларов или 108% от ВВП. Если разделить эту цифру между гражданами США, то каждый из них будет должен более 50 тысяч долларов. Госдолг регионов России в 2020 году существенно вырос

Впрочем, и темпы роста экономики у Штатов намного выше. Госдолг США покупают не только финучреждения этой страны, но и инвесторы, а также центробанки со всего мира.

Россия же, даже если бы очень хотела, все равно не смогла бы занять столько же.

"В отличие от доллара и йены рубль не входит в корзину резервных валют. Российское правительство не имеет возможностей привлекать в больших масштабах (относительно ВВП) госдолг. А в условиях санкций это еще и стало проблематичным", — объяснил Коган.

ДЕНЬГИ НАЙДУТСЯ

После объявления дефолта в 1998 году правительство России соблюдает свои кредитные обязательства, поэтому пока экономисты не видят существенных поводов для волнения по поводу выплаты госдолга.

Минфин в среду заявил, что в предстоящие годы не планирует наращивать госдолг такими же темпами, как в 2020 году, который был экстраординарным с точки зрения объемов государственных заимствований. Уровень госдолга вблизи 20% ВВП, которого по закону должна придерживаться Россия в ближайшие годы, является безопасным, констатировали в министерстве.

Суверенный долг России мог быть заметно выше, если бы не санкционные риски, считает Коган. В ожидании обвала. Почему Россия поддерживает экономику США

Рейтинговые агентства отмечают высокую надежность правительства России как заемщика. Накопленные резервы и низкая доля госдолга относительно ВВП говорят о сохранении этой ситуации в обозримом будущем.

"Поскольку пока расходы на обслуживание госдолга вполне терпимы, не стоит слишком беспокоиться о выплатах. Скорее стоило бы больше беспокоиться, если бы правительство держало деньги "в кубышке". Экономический спад гораздо хуже выросшего долга", — заключил Ермолаев.