МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Счетная палата РФ проверила, как проходит таможенное оформление товаров, отнесенных к объектам интеллектуальной собственности, и выявила признаки занижения платежей на 98,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении ведомства. Счетная палата констатировала рост госдолга России в 2020 году

"Проверка выявила признаки того, что участники внешнеэкономической деятельности не включают лицензионные платежи в структуру таможенной стоимости. Это, как отметило контрольное ведомство, привело к занижению таможенных пошлин и налогов на 98,5 миллиарда рублей (расчетно)", — говорится в сообщении.

По словам аудитора Андрея Батуркина, всего за период с 2018 года по сентябрь 2020 года признаки занижения таможенных пошлин и налогов установлены у 1062 участников внешнеэкономической деятельности, которые не включили лицензионные платежи в структуру таможенной стоимости товаров.

Отмечается, что отчасти такая ситуация сложилась из-за нехватки данных, которые поступают в таможенные органы из Роспатента и ФНС. Счетная палата также указала на недостаточную информированность участников внешнеэкономической деятельности об условиях включения лицензионных платежей в таможенную стоимость и наличие пробелов в законодательстве, регулирующем таможенное оформление товаров, ввозимых в ЕАЭС.

Кроме того, существующий порядок заполнения декларации на товары не содержит четких требований к заявлению сведений, относящихся к интеллектуальной собственности. По мнению контрольного ведомства, это создает предпосылки к возникновению потерь федерального бюджета.

Помимо этого, СП указала на потенциально недополученный доход федерального бюджета от штрафных санкций. "В ходе проверки были установлены признаки необоснованного невозбуждения дел об административном правонарушении по фактам недостоверного заявления таможенной стоимости в отношении товаров – объектов интеллектуальной собственности", — сообщило ведомство.

Читайте также:

Подсчитаны траты резервного фонда кабмина за 2020 год в связи с пандемией