2021-02-25T00:53:51+03:00
2021-02-25T00:53:51+03:00
2021-02-25T00:53:51+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210225/833111652.html
Постпред России пообещал ЕС асимметричный ответ на новые санкции
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Москва найдет способ ответить на новые санкции Брюсселя, не исключено, что реакция будет асимметричной, заявил в среду постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. "В случае... ПРАЙМ, 25.02.2021
евросоюз, санкции против рф, новости, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83224/70/832247085.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83224/70/832247085.jpg
https://1prime.ru/images/83224/70/832247084.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83224/70/832247084.jpg
https://1prime.ru/images/83224/70/832247083.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83224/70/832247083.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210224/833111297.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Москва найдет способ ответить на новые санкции Брюсселя, не исключено, что реакция будет асимметричной, заявил в среду постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.
"В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Российская Федерация не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию", — заявил Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
"Можно это называть асимметричным ответом, можно как-то иначе, но, безусловно, без последствий такие действия не останутся", — подчеркнул дипломат.
Читайте также:
Путин назвал санкции против России бесперспективными