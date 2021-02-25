МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Москва найдет способ ответить на новые санкции Брюсселя, не исключено, что реакция будет асимметричной, заявил в среду постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. МИД призвал ослабить зависимость России от доллара

"В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Российская Федерация не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию", — заявил Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

"Можно это называть асимметричным ответом, можно как-то иначе, но, безусловно, без последствий такие действия не останутся", — подчеркнул дипломат.

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