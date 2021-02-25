МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Противоречия между коллективным Западом и Россией глубоки и распространяются на базовые ценности, а санкции являются отражением конфликта, который в этой ситуации разрешить крайне непросто. Об этом рассказал в своем телеграм-канале член Совета Федерации Алексей Пушков. Постпред России пообещал ЕС асимметричный ответ на новые санкции

Сенатор подверг критике мнение ученого-экономиста Владислава Иноземцева — как указал Пушков, этот автор концепции "всех устраивающего статус-кво" попал в ловушку.

"На деле возникшее статус-кво никого до конца не устраивает. США — поскольку не удается удержать Россию в той роли, которая была уготована ей после окончания "холодной войны" на условиях Запада. ЕС — поскольку не удается с помощью санкций изменить политику России в Донбассе и заставить ее отступить, а сами санкции все же обходятся Европе весьма дорого. Россию — как минимум, по причине тех же санкций, которые сказываются на возможностях российской экономики и темпах ее роста", — отметил Пушков.

По его мнению, из этого статус-кво никому не получается выйти не потому, что этого не хотят, а потому, что оно "отражает застывшее в виде неразрешимого политического конфликта соотношение сил, которое ни одна из сторон не может сдвинуть в свою пользу, не рискуя военным конфликтом".

Сенатор подчеркнул, что "противоречия же между коллективным Западом и Россией много глубже, чем только Украина или Сирия". "Как и в эпоху противостояния социализма и капитализма, они уже распространились на базовые ценности и приобретают цивилизационный характер", — считает Пушков.

По его мнению, в этой ситуации "Запад просто ничего не может "предложить" России и ее элите, кроме как начать отменять санкции, то есть по сути согласиться с воссоединением России с Крымом и отказаться от нынешней однозначной поддержки Киева". В то же время, добавил Пушков, этого сделать Запад также не может, так как в противостояние с Россией уже инвестировано слишком много ресурсов — и политических, и идеологических, и по линии НАТО.

"Так что сей Гордиев узел одним умным ходом не разрубить. Другое дело, что и фигур, способных на такие ходы, и здесь с автором можно согласиться, в западном мире не видно. Попытка Трампа обойти этот узел сбоку не удалась — ему не позволили это сделать. А Александров Македонских или новых де Голлей, способных пересмотреть устоявшуюся, но тупиковую парадигму, в сегодняшнем западном мире действительно нет", — заключил сенатор.

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