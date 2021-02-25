МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Система управления огнём танка Т-14 "Армата" впервые в истории танкостроения способна без участия экипажа находить, распознавать и брать на сопровождение цели на поле боя, эти качества были успешно подтверждены в ходе испытаний на военном полигоне, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. При этом решение о поражении по-прежнему принимает человек. Российские военные ученые предложили гарантированную защиту от НАТО

В других образцах бронетехники, включая иностранные танки, на сегодняшний день имеется только автомат сопровождения цели, который предполагает, что экипаж находит и выбирает объект для сопровождения вручную.

"Система управления огнем (СУО) "Арматы" имеет цифровой каталог с сигнатурами типовых целей поля боя, включая танки, БПМ, вертолеты и т.д. Элементы искусственного интеллекта позволяют бортовым вычислительным средствам машины самостоятельно искать цели на фоне сложной подстилающей поверхности, распознавать их, в том числе по видимой из-за укрытия части объекта, проводить селекцию по приоритету и брать на сопровождение", — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что такие возможности реализованы на бронетехнике впервые в мире.

Один из этапов испытаний СУО танка, отметил источник, прошёл на стенде с помощью математических моделей и полунатурных макетов целей, включающих фотоконтрастные образы и матрицы-имитаторы теплового излучения. "Также проводились испытания на полигоне, где в роли объектов поиска для "Арматы" выступали образцы российской бронетехники. По итогам всех этапов подтверждено соответствии эффективности системы заявленным боевым характеристикам", — сообщил источник.

Для поиска и захвата целей, уточнил собеседник, Т-14 использует комбинированный прицел, работающий в видимом и инфракрасном диапазонах. Он также отметил, что в существующей сегодня версии комплекса решение о поражении целей, автоматически обнаруженных и выбранных для поражения танком, принимает командир машины.

В пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех) подтвердили РИА Новости факт испытания СУО "Арматы" в автоматическом режиме с самостоятельным поиском и захватом целей, не уточнив других деталей.

Основной танк Т-14 "Армата" разработан в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения (входит в УВЗ). Создание машины началась в начале 2010 годов, первый опытный образец танка был построен в 2013 году. Впервые широкой публике бронетехника на базе "Арматы" была представлена в 2015 году на Параде Победы — 9 мая по Красной площади в Москве проехали несколько танков Т-14 "Арматы" и БПМ Т-15.

Т-14 имеет новую компоновку – его башня с комплексом вооружения является необитаемой, а три члена экипажа находятся в изолированной бронекапсуле, расположенной в передней части корпуса. Танк имеет комбинированное многослойное бронирование, новую динамическую защиту "Малахит" и комплекс активной защиты "Афганит". Мощность двигателя Т-14, по данным открытых источников, может достигать 1500 л.с., что должно обеспечить ему максимальную скорость по шоссе до 80 км/ч.

Основное вооружение машины – 125-мм гладкоствольная пушка 2А82-1М, способная применять противотанковые управляемые снаряды. Характерной особенностью орудия "Арматы" является отсутствие на стволе эжектора, который на танках с обитаемой башней обеспечивает выброс пороховых газов после выстрела из боевого отделения экипажа. Новый танк имеет самое современное бортовое оборудование, включающее боевую информационно-управляющую систему, радиолокационные станции, различные прицелы, оснащен аппаратурой единой системы управления тактического звена и т. д.

В настоящее время продолжаются государственные испытания танка Т-14. Принять его на вооружение планируется в этом году.

Читайте также:

"Ростех" создаст ракетный комплекс "Гермес 2.0" повышенной мощности