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Си Цзиньпин объявил о полной победе над крайней нищетой в Китае
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Китай одержал полною победу в борьбе с бедностью: за последние восемь лет почти 100 миллионов человек смогли подняться над чертой бедности, заявил в среду представитель КНР Си... ПРАЙМ, 25.02.2021
китай, си цзиньпин, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕКИН, 25 фев — ПРАЙМ. Китай одержал полною победу в борьбе с бедностью: за последние восемь лет почти 100 миллионов человек смогли подняться над чертой бедности, заявил в среду представитель КНР Си Цзиньпин.
"Благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа мы одержала полную победу в борьбе с бедностью", — заявил Си Цзиньпин, выступая на собрании, посвящённом результатам Китая в борьбе с бедностью.
Он отметил, что за последние 8 лет из бедности были выведены 98,99 миллиона жителей сельской местности, из списка бедных районов вывели 832 уезда и 128 тысяч деревень.
С начала политики реформ и открытости в конце 1970-х годов из бедности были выведены 770 миллионов сельских жителей.
"За этот период Китай внёс 70% в глобальную борьбу с искоренением бедности. С такими успехами Китай создал ещё одно чудо, которое останется в истории", — заявил Си Цзиньпин.
Впервые Си Цзиньпин заявил об идее целевой борьбы с бедностью в 2013 году во время инспекционной поездки в провинцию Хунань в центральной части страны.
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