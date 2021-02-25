МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность цен на минеральные удобрения, проведет совещания с крупнейшими производителями, говорится в сообщении регулятора.

"ФАС России проверяет обоснованность цен на минеральные удобрения. Служба проведет совещания с крупнейшими производителями минеральных удобрений по ситуации с поставками товара для нужд российских потребителей", — сообщает ведомство.

Анализ ситуации планируется завершить в ближайшее время. Ведомство подчеркнуло, что если будут выявлены признаки завышения цен, то будут приняты "адекватные меры реагирования".