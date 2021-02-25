2021-02-25T16:09:54+03:00
2021-02-25T16:09:54+03:00
2021-02-25T16:09:54+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210225/833117390.html
ФАС проверяет обоснованность цен на минеральные удобрения
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность цен на минеральные удобрения, проведет совещания с крупнейшими производителями, говорится в сообщении... ПРАЙМ, 25.02.2021
фас, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83259/18/832591842.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83259/18/832591842.jpg
https://1prime.ru/images/83259/18/832591841.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83259/18/832591841.jpg
https://1prime.ru/images/83259/18/832591840.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83259/18/832591840.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность цен на минеральные удобрения, проведет совещания с крупнейшими производителями, говорится в сообщении регулятора.
"ФАС России проверяет обоснованность цен на минеральные удобрения. Служба проведет совещания с крупнейшими производителями минеральных удобрений по ситуации с поставками товара для нужд российских потребителей", — сообщает ведомство.
Анализ ситуации планируется завершить в ближайшее время. Ведомство подчеркнуло, что если будут выявлены признаки завышения цен, то будут приняты "адекватные меры реагирования".