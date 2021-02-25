МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. ВВП США в 2020 году, согласно второй оценке, снизился на 3,5%, говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли страны. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю упало на 111 тысяч

Показатель совпал с опубликованной в конце января первой оценкой.

Снижение крупнейшей мировой экономики в 2020 году стало сильнейшим с 1946 года, когда показатель упал на 11,6%. Кроме того, это первое снижение ВВП США за год с 2009 года — тогда показатель опустился на 2,5%.

ВВП США в четвертом квартале 2020 года, по второй оценке, вырос на 4,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали улучшения оценки роста ВВП США в четвертом квартале до 4,2% в пересчете на год с 4% по первой оценке. При этом в первом квартале экономика США снизилась на 5% в пересчете на год, во втором — упала на рекордные 31,4%, а в третьем — выросла также на рекордные 33,4%. Фьючерсы на фондовые индексы США в основном растут

Реальные темпы роста потребительских расходов в США за четвертый квартал, по второй оценке, составили 2,4% в пересчете на год после роста третьего квартала на 41%.

В то же время, по второй оценке, в годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США в прошлом квартале снизилась на 2,4%, хотя первая оценка указывала на снижение на 2,5%. В первом квартале 2020 года в годовом выражении был рост на 0,3%, во втором — падение на 9%, в третьем — снижение на 2,8%.

Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.