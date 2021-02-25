МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Курс евро продолжает расти к доллару в четверг вечером, достигая максимума с начала января, на фоне сильной статистики из Германии и общем ослаблении американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.56 мск курс евро к доллару рос до 1,2239 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2164 доллара. Курс доллара к иене рос до 106,09 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,86 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,51%, до 89,71 пункта.

Ранее в ходе торгов курс евро достиг отметки в 1,224 доллара, что является максимальным значением с начала января. Поддержку евро оказала статистика, согласно которой индекс доверия потребителей к экономике Германии в марте вырос до минус 12,9 пункта с пересмотренного уровня февраля в минус 15,5 пункта. Аналитики ждали роста показателя до минус 14,3 пункта.

В то же время росту курса евро к доллару способствовало ослабление американской валюты после публикации статданных, не оправдавших ожидания аналитиков. Так, согласно данным минторга США, ВВП страны в четвертом квартале 2020 года, по второй оценке, вырос на 4,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), в то время как аналитики прогнозировали улучшение оценки роста до 4,2%.