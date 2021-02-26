МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Министерство природы России выступило с предложением рекультивировать полигоны отходов с истекающим сроком службы за счет включения надбавки в тариф на вывоз мусора для населения, пишет РБК.

Как заявил в беседе с изданием директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов, рекультивация разных видов полигонов зависит от нескольких факторов: расположения и объема.

"Исходя из средних значений, размер тарифной надбавки должен составить порядка 32 рублей в год на человека", — отметил он.

Расчет надбавки к тарифу за вывоз твердых коммунальных отходов основан на использовании средних нормативов. Это 2,53 кубических метра на человека в год.

Земцов отмечает, что рост тарифа не является критичным для россиян.