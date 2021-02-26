МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Плановое задание по перечислениям Федеральной таможенной службы в бюджет РФ в текущем году составляет около 5 триллионов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Необходимо мобилизовать все резервы таможенных органов для обеспечения тех плановых заданий, которые учтены в бюджете, по сбору налогов, сбору платежей в сумме почти 5 триллионов рублей", — сказал он на коллегии ФТС. Догнать Америку. Зачем Россия влезла в триллионные долги

Федеральная таможенная служба в 2020 году перечислила в бюджет РФ 4,752 триллиона рублей.