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Минфин назвал плановое задание по перечислениям ФТС в бюджет России
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Плановое задание по перечислениям Федеральной таможенной службы в бюджет РФ в текущем году составляет около 5 триллионов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов... ПРАЙМ, 26.02.2021
россия, минфин, фтс, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Плановое задание по перечислениям Федеральной таможенной службы в бюджет РФ в текущем году составляет около 5 триллионов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Необходимо мобилизовать все резервы таможенных органов для обеспечения тех плановых заданий, которые учтены в бюджете, по сбору налогов, сбору платежей в сумме почти 5 триллионов рублей", — сказал он на коллегии ФТС.
Федеральная таможенная служба в 2020 году перечислила в бюджет РФ 4,752 триллиона рублей.