МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 24 февраля составил 50 миллионов долларов, снизившись с уровня прошлой недели в 160 миллионов долларов, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские активы получили притоки в размере 50 миллионов долларов после 160 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

"Прошедшая неделя стала худшей для потоков фондов, инвестирующих в Россию (Russia-dedicated funds), с октября 2020 года, несмотря на котировки Brent около 65 долларов за баррель. Российские ETF и фонды под активным управлением продемонстрировали оттоки в размере 10 миллионов долларов и 14 миллионов долларов соответственно, то есть инвесторы вывели в общей сложности 24 миллиона долларов", — говорится в обзоре BCS Global Markets. Польша потирает руки. Что заставит США уступить по "Северному потоку 2"

Фонды акций GEM (глобальные фонды развивающихся рынков — ред.) получили 1,9 миллиарда долларов – самый низкий объем в феврале, но в целом неплохой результат, отмечают эксперты.

"Притоки в эту крупнейшую категорию фондов продолжаются 21 неделю подряд, и за этот период совокупные притоки почти достигли 43 миллиардов долларов. Притоки в китайские фонды за неделю составили внушительные 7,2 миллиарда долларов, при этом страновые фонды ETF получили почти 5 миллиардов. Такой объем стал вторым рекордным значением для китайских фондов после последней недели в июне 2015 года, которая ознаменовала конец знаменитого пузыря на китайском фондовом рынке. Напомним, что за год, завершившийся в июне 2015 года, индекс Shanghai Composite вырос более чем на 150% и в последующие 12 месяцев потерял почти 50%", — говорится в обзоре.

"Эйфория последних нескольких месяцев идет на спад, и мы пока сохраняем тактический осторожный взгляд на российский рынок акций – негативно", — говорят эксперты BCS Global Markets.