МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. "Уралхим", один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений, принял решение зафиксировать цены на основные группы минеральных удобрений для российских сельскохозяйственных товаропроизводителей на время весенней посевной кампании, говорится в сообщении производителя.

"Цены на линейку продуктов компании на внутреннем рынке уже отстают от среднемировых на 25-30%. Несмотря на это, "Уралхим" принял решение заморозить отпускную стоимость аммиачной селитры и иных производимых удобрений в марте-апреле 2021 года, чтобы поддержать российских аграриев", — говорится в сообщении.

Помимо этого, компания приняла решение о полном обеспечении всех заявок предприятий АПК в регионах присутствия.

"В "Уралхиме" считают, что надежная и долгосрочная кооперация между заводами по производству удобрений и сельхозпроизводителями является безусловным приоритетом для деятельности предприятия в Российской Федерации. Информация о принятом компании решении доведена до руководства Минсельхоза и Минпромторга России", — отметили в компании.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в четверг сообщила о проведении проверки обоснованности цен на минеральные удобрения в России. Служба также намерена организовать совещания с крупнейшими производителями удобрений по ситуации с поставками товара для нужд российских потребителей.

В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) ранее сообщили РИА Новости, что на российском рынке применяется выработанная и утвержденная ФАС методика ценообразования, которая обеспечивает цены для российских сельскохозяйственных товаропроизводителей не выше, чем для их конкурентов за рубежом. При этом, отмечали в объединении, разница между экспортной ценой и ценой на внутреннем рынке может достигать 20% и более.