МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Доходы населения в США в январе выросли на 10% по сравнению с декабрем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли.

В то же время потребительские расходы снизились в указанном периоде на 2,4% в месячном выражении. Как рост процентных ставок в США обвалили акции технологических гигантов

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста доходов на 9,5%, а расходов — на 2,5%.