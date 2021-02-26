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Доходы населения США в январе выросли лучше прогноза
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Доходы населения в США в январе выросли на 10% по сравнению с декабрем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли. В то же время потребительские расходы снизились... ПРАЙМ, 26.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Доходы населения в США в январе выросли на 10% по сравнению с декабрем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли.
В то же время потребительские расходы снизились в указанном периоде на 2,4% в месячном выражении.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста доходов на 9,5%, а расходов — на 2,5%.