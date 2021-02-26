2021-02-26T16:45:45+03:00
2021-02-26T16:45:45+03:00
2021-02-26T16:45:45+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210226/833125470.html
Глава Минприроды высказался по изменению правил рекультивации полигонов
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Средства на рекультивацию полигонов не будут включаться в тариф для населения, заявил глава Минприроды Александр Козлов, видеозапись комментария министра размещена в его... ПРАЙМ, 26.02.2021
россия, минприроды, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83234/00/832340040.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83234/00/832340040.jpg
https://1prime.ru/images/83234/00/832340039.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83234/00/832340039.jpg
https://1prime.ru/images/83234/00/832340033.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83234/00/832340033.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210225/833110306.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Средства на рекультивацию полигонов не будут включаться в тариф для населения, заявил глава Минприроды Александр Козлов, видеозапись комментария министра размещена в его официальном Telegram-канале "Природоведение".
Ранее директор департамента Минприроды Роман Мальцев на заседании Общественного совета при министерстве сообщил, что деньги на рекультивацию полигонов, у которых истечет срок службы, предлагается закладывать в тариф для населения и аккумулировать в специальных фондах. По его расчетам, размер тарифной надбавки может составить порядка 32 рублей в год на человека.
"Мы не поддерживаем эту позицию. Сейчас мы на площадке Российского экологического оператора (РЭО) обсуждаем меры поддержки и уже подготовлены нормативные правовые акты, которые в рамках концепции расширенной ответственности производителей должны предусматривать финансирование для переработки и утилизации тех отходов, которые производит человек", — сказал Козлов.