МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Средства на рекультивацию полигонов не будут включаться в тариф для населения, заявил глава Минприроды Александр Козлов, видеозапись комментария министра размещена в его официальном Telegram-канале "Природоведение". Догнать Америку. Зачем Россия влезла в триллионные долги

Ранее директор департамента Минприроды Роман Мальцев на заседании Общественного совета при министерстве сообщил, что деньги на рекультивацию полигонов, у которых истечет срок службы, предлагается закладывать в тариф для населения и аккумулировать в специальных фондах. По его расчетам, размер тарифной надбавки может составить порядка 32 рублей в год на человека.

"Мы не поддерживаем эту позицию. Сейчас мы на площадке Российского экологического оператора (РЭО) обсуждаем меры поддержки и уже подготовлены нормативные правовые акты, которые в рамках концепции расширенной ответственности производителей должны предусматривать финансирование для переработки и утилизации тех отходов, которые производит человек", — сказал Козлов.