МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Валовый урожай зерновых и зернобобовых культур в России в 2020 году составил 133,465 миллиона тонн, пшеницы — 85,896 миллиона тонн, следует из уточненных данных Росстата.

Предварительные оценки статистического ведомства, которые были опубликованы в декабре — 133,03 миллиона тонн и 85,873 миллиона тонн соответственно.

Валовые сборы и зерна в целом, и пшеницы стали вторыми по объему в российской истории. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна и 86,003 миллиона тонн пшеницы.

По сравнению с 2019 годом урожай зерна в России в прошлом году вырос на 10,1%, пшеницы — на 15,4%.

Валовый сбор ячменя в 2020 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 2,2% — до 20,939 миллиона тонн (первая оценка — 20,936 миллиона тонн), кукурузы — уменьшился на 2,8%, до 13,879 миллиона тонн (первая оценка — 13,475 миллиона тонн), ржи — вырос на 66,5%, до 2,378 миллиона тонн (первая оценка — 2,374 миллиона тонн).

Урожай овса снизился на 6,6%, до 4,132 миллиона тонн (предварительная оценка — 4,132 миллиона тонн), риса — вырос на 3,9%, до 1,142 миллиона тонн (первая оценка — 1,141 миллиона тонн), гречихи — на 13,6%, до 892,2 тысячи тонн (первая оценка — 893 тысячи тонн), проса — сократился на 9,8%, до 396,5 тысячи тонн (первая оценка — 396 тысячи тонн).

Валовый сбор масличных культур в прошлом году уменьшился на 6,7% и составил 21,245 миллиона тонн. В частности, сбор подсолнечника снизился на 13,4%, до 13,314 миллиона тонн (предварительная оценка составляла 13,278 миллиона тонн), соевых бобов — на 1,2%, до 4,308 миллиона тонн (первая оценка — 4,283 миллиона тонн), рапса — вырос на 24,9%, до 2,572 миллиона тонн (первая оценка — 2,573 миллиона тонн).

В свою очередь урожай сахарной свеклы сократился на 37,6% — до 33,915 миллиона тонн (предварительная оценка — 32,395 миллиона тонн).

Валовый сбор картофеля уменьшился на 11,2%, до 19,607 миллиона тонн (предварительная оценка — 19,577 миллиона тонн), овощей открытого и закрытого грунта — на 1,7%, до 13,864 миллиона тонн (первая оценка — 13,777 миллиона тонн), помидоров — на 1,3%, до 2,976 миллиона тонн, урожай огурцов вырос на 3,7%, до 1,687 миллиона тонн.