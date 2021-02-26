МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в феврале, по окончательной оценке, уменьшился только до 76,8 пункта с уровня января в 79 пунктов, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали, что показатель снизился до 76,5 пункта, предварительная оценка составляла 76,2 пункта.

Индекс текущих экономических условий в США в феврале, по окончательной оценке, опустился до 86,2 пункта с 86,7 пункта в январе, что совпало с предварительной оценкой. Индекс экономических ожиданий сократился до 70,7 пункта с 74 пунктов. Предварительная оценка показывала снижение до 69,8 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.