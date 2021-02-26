МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и министр промышленности, торговли и туризма Испании Мария Рейес Марото подписали стратегию развития двусторонних отношений в области экономики и инвестиций на долгосрочный период, сообщается на сайте кабинета министров РФ. Госдолг Испании достиг рекордных значений

Отмечается, что стратегия была подписана в ходе десятого заседания Межправительственной смешанной российско-испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству.

В нем также приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти двух стран, региональных администраций, госкорпораций, а также деловых кругов различных сфер экономики обеих стран.

"По итогам мероприятия сопредседателями был подписан протокол 10-го заседания межправительственной смешанной Российско-Испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству, а также Стратегия развития двусторонних отношений в области экономики и инвестиций на долгосрочный период", — говорится в сообщении.

Участники заседания подчеркнули, что Россия и Испания, несмотря на складывающуюся непростую ситуацию на мировых экономических рынках, остаются стратегическими партнерами на европейском пространстве.

"Заседание имеет особое значение для наших отношений, имеющих традиционно дружественный характер. Испания является важным партнером России, Москва и Мадрид демонстрируют высокий уровень взаимопонимания по ключевым вопросам", — приводятся в сообщении слова Новака.

В ходе заседания стороны обменялись информацией об экономической ситуации в России и Испании, а также о тенденциях развития двусторонних торгово-экономических отношений. По словам Новака, пандемия оказала значительное влияние на динамику товарооборота между странами, который снизился по итогам 2020 года на 19% – до 4,7 миллиарда долларов.

"Это можно и нужно исправлять, мы рассчитываем на рост товарооборота, взаимных инвестиций, на продолжение реализации совместных проектов. Нами подготовлен список приоритетных товарных групп, по которым можно существенно нарастить экспорт из России", — сказал вице-премьер РФ.