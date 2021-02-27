ВАШИНГТОН, 27 фев — ПРАЙМ, Алексей Богдановский. Палата представителей конгресса США одобрила пакет мер по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов, свидетельствуют результаты голосования.

Законопроект еще должен принять сенат и подписать президент Джо Байден.

Ключевой мерой станут чеки на 1400 долларов, которые получат большинство налогоплательщиков в США. Законопроект также предполагает выделение мер на поддержку местных властей на различных уровнях, школ и бизнеса. Доходы населения США в январе выросли лучше прогноза

В законопроекте, принятой палатой, есть также мера о повышении минимальной оплаты труда на федеральном уровне до 15 долларов в час, однако, как ожидается, эта мера не пройдет по результатам голосования в сенате.

Прямую поддержку в США получат те налогоплательщики, которые зарабатывают до 75 тысяч долларов в год, а таких в США около трех четвертей от общего числа. Расширены налоговые вычеты по содержанию детей. Федеральная доплата по безработице увеличена с 300 до 400 долларов в неделю в дополнение к пособию, которое выплачивают штаты.

Кроме того, в законопроекте предусмотрено 130 миллиардов долларов на помощь школам по преодолению пандемии коронавируса, еще 40 миллиардов долларов должно пойти колледжам и университетам.

Местные власти на уровне штатов и округов получат 350 миллиардов долларов поддержки. Эта мера пользуется поддержкой на местном уровне из-за сокращения налоговой базы в условиях кризиса.

Кроме того, выделяется 15 миллиардов долларов на поддержку авиакомпаний, 25 миллиардов долларов — на поддержку ресторанов. Догнать Америку. Зачем Россия влезла в триллионные долги

Еще почти 50 миллиардов долларов выделено на расширение тестирования на COVID-19.