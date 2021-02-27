НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев — ПРАЙМ. ВВП Индии в третьем квартале 2020-2021 финансового года составил 0,4%, тем самым страна вышла из технической рецессии, говорится в данных министерства статистики и реализации программ.

ВВП Индии во втором квартале 2020-21 финансового года сократился на 7,5%, это означает, что страна впервые в истории вошла в период технической рецессии в связи с последовательным падением ВВП на протяжении двух кварталов из-за пандемии коронавируса. В первом квартале 2020-21 финансового года ВВП Индии снизился на 23,9% — это наихудший показатель роста экономики страны с 1966 года, когда Индия начала публиковать квартальные данные, а также наихудший показатель среди основных экономик Азии.

"ВВП в постоянных ценах (2011-12 гг.) в третьем квартале 2020-21 гг. оценивается в 36,2 триллиона рупий ($499,1 млрд) против 36,08 триллиона рупий ($497,2 млрд) в третьем квартале 2019-20 гг., демонстрируя рост на 0,4%", — говорится в данных министерства. Индия ставит палки в колеса восстановлению спроса на нефть

Экономисты повысили свои прогнозы на текущий и следующий финансовые годы, ожидая роста государственных расходов, потребительского спроса и возобновления большинства видов экономической деятельности.

Центробанк Индии в начале февраля спрогнозировал рост ВВП Индии в 2021-2022 годах на уровне 10,5%, что немного отстает от прогноза МВФ, ожидающего, что рост Индии за этот период составит 11,5%.

Вместе с тем ряд аналитиков предупреждают, что недавний рост цен на нефть и всплеск случаев заболевания COVID-19 в некоторых частях Индии могут представлять риски для восстановления экономики. Отмечается, что ряд отраслей, в частности, розничная торговля, авиаперевозки, отели и гостиничный бизнес, еще не оправились от удара пандемии.