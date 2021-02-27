МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Для статистического подсчета уровня зарплат в России правильнее было бы использовать показатель медианной зарплаты, а не средней арифметической, рассказал Ura.ru председатель Федерации профсоюзов Свердловской области и депутат Госдумы Андрей Ветлужских. Медианный показатель на треть меньше, чем среднее арифметическое, добавляет он. Аналитики S&P предупредили о главных рисках для российской экономики

"Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода", — объяснил он.

Необходимость четкого механизма определения реального уровня зарплат подчеркнул и политолог Дмиотрий Журавлев. По его мнению, это заставит власть обратить внимание на проблему низких зарплат в стране.