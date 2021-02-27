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В России предложили считать зарплаты по-новому
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Для статистического подсчета уровня зарплат в России правильнее было бы использовать показатель медианной зарплаты, а не средней арифметической, рассказал Ura.ru председатель... ПРАЙМ, 27.02.2021
россия, зарплата, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Для статистического подсчета уровня зарплат в России правильнее было бы использовать показатель медианной зарплаты, а не средней арифметической, рассказал Ura.ru председатель Федерации профсоюзов Свердловской области и депутат Госдумы Андрей Ветлужских. Медианный показатель на треть меньше, чем среднее арифметическое, добавляет он.
"Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода", — объяснил он.
Необходимость четкого механизма определения реального уровня зарплат подчеркнул и политолог Дмиотрий Журавлев. По его мнению, это заставит власть обратить внимание на проблему низких зарплат в стране.