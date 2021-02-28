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Экономист рассказал, когда случится "неизбежный обвал" мировой экономики
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Катастрофа в мировой экономике неизбежна. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Telegram-канал известного российского экономиста Михаила Хазина. По его мнению, коллапс должен... ПРАЙМ, 28.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Катастрофа в мировой экономике неизбежна. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Telegram-канал известного российского экономиста Михаила Хазина.
По его мнению, коллапс должен случиться уже в течение этой весны.
"Небывалый обвал должен начаться с США, где новая демократическая администрация собирается принять уже второй по счёту пакет прямой финансовой помощи национальной экономике. Вбрасывание в оборот ещё нескольких триллионов долларов, которые не обеспечены ничем, кроме обещания американских властей добиться того, чтобы за эти деньги обладателям "резанной бумаги" и "ноликов в компьютере" продавали товары и услуги. Абсорбировать всю эту избыточную денежную массу через реальный сектор у администрации США уже не получится. А все те деньги, которые они раздают в качестве помощи, идут на фондовый рынок и раздувают на нём пузыри, готовые взорваться уже сейчас," — отметил Хазин.
В этой связи экономист прогнозирует скорую катастрофу в экономике, которая будет стоить многим странам нескольких десятков процентов падения ВВП. Больше всех, считает он, пострадают сами США, хотя и остальные государства, использующие доллары, также понесут потери.