МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Катастрофа в мировой экономике неизбежна. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Telegram-канал известного российского экономиста Михаила Хазина.

По его мнению, коллапс должен случиться уже в течение этой весны. Экономист рассказал, когда завершится худший период для рубля

"Небывалый обвал должен начаться с США, где новая демократическая администрация собирается принять уже второй по счёту пакет прямой финансовой помощи национальной экономике. Вбрасывание в оборот ещё нескольких триллионов долларов, которые не обеспечены ничем, кроме обещания американских властей добиться того, чтобы за эти деньги обладателям "резанной бумаги" и "ноликов в компьютере" продавали товары и услуги. Абсорбировать всю эту избыточную денежную массу через реальный сектор у администрации США уже не получится. А все те деньги, которые они раздают в качестве помощи, идут на фондовый рынок и раздувают на нём пузыри, готовые взорваться уже сейчас," — отметил Хазин.

В этой связи экономист прогнозирует скорую катастрофу в экономике, которая будет стоить многим странам нескольких десятков процентов падения ВВП. Больше всех, считает он, пострадают сами США, хотя и остальные государства, использующие доллары, также понесут потери.