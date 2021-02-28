МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Компания "Михайловский ГБЖ" (подконтрольная холдингу USM Алишера Усманова) подписала контракт с консорциумом Primetals Technologies и Midrex Technologies на поставку оборудования для нового завода по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) в Железногорске Курской области, говорится в совместном релизе компаний. Новые обстоятельства. Кто толкает нефть к $100 за баррель

"Михайловский ГБЖ" (55% принадлежит USM, 45% – Михайловскому ГОКу "Металлоинвеста") будет реализовывать проект на принципах проектного финансирования. Соглашение включает инжиниринг, поставки оборудования, стальных конструкций, трубопроводов, воздуховодов, консультационные услуги и обучение. Проектная мощность завода составляет более 2 миллионов тонн ГБЖ в год, запуск производства намечен на первое полугодие 2024 года. Объем инвестиций в строительство завода оценивается более чем в 40 миллиардов рублей.

"Дан старт важнейшему для российской горно-металлургической отрасли проекту, который еще более упрочит лидерство нашей страны на глобальном рынке железа прямого восстановления – базового продукта для экологичной металлургии будущего. Будет построена одна из крупнейших в мире установок по производству ГБЖ, которая будет действовать в тесной технологической кооперации с компанией "Металлоинвест", — приводятся в сообщении слова гендиректора USM Ивана Стрешинского.

Михайловский ГОК, по словам гендиректора "Металлоинвеста" Назима Эфендиева, станет поставщиком высококачественного железорудного сырья для нового завода. "Принципиально важно, что новая установка металлизации проектируется на принципах безуглеродной металлургии – с перспективой полного перехода на использование "зеленого" водорода в качестве восстановителя. Этот проект создает основу для развития "зеленой" металлургии и перехода мировой индустрии на экологичные технологии производства стали", — приводятся в сообщении слова Эфендиева. Польше грозят серьезные убытки из-за прекращения поставок нефти из России

В частности, новый завод будет построен с применением новейших технологий, включая энергоэффективную и высокопроизводительную шахтную печь с увеличенным давлением газа, реформер с системой снижения выбросов оксида азота, систему рециркуляции мелочи, интеллектуальную систему управления, резервный вентилятор для сбора пыли и скрубберы для удаления пара. Завод, отмечается в сообщении, позволит производить ГБЖ высокого качества с помощью основанного на природном газе процессе прямого восстановления Midrex NG – наиболее экологичной технологии производства железа. По сравнению с выплавкой чугуна в доменных печах, углеродный след Midrex NG ниже на 50%.

USM, основным бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%) — диверсифицированный российский холдинг, управляющий активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, технологий и интернета. В число активов группы входят такие лидирующие отраслевые игроки как "Металлоинвест", "Удоканская медь", "Мегафон" и ИКС Холдинг. Midrex (штаб-квартира в Шарлотт, США) — мировой лидер в технологиях прямого восстановления железа и решений для металлургической индустрии. Primetals Technologies — совместное предприятие компании Mitsubishi Heavy Industries и партнеров.