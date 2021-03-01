МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В Кремле не согласны с докладом, где Россия отнесена к "горячим точкам" по росту цен на продукты: такие выводы неверны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Минэкономики заявили о контроле за ценами на продукты

Его попросили прокомментировать данные компании NielsenIQ. о том, что более половины россиян почувствовали последствия пандемии на собственных доходах, а 70% граждан экономят в том числе на продуктах питания, а также данные агентства Bloomberg, которое включило Россию в список "горячих точек", где из-за роста цен на продукты возможны протесты. Также его спросили о методах борьбы с этой ситуацией, в частности, продуктовых сертификатах.

Песков отметил, что тема продуктовых сертификатов, которые широко применяются в разных странах мира, обсуждается в экспертных кругах.

"Но, что касается вот этой публикации, то мы с ней не согласны. У нас другие данные. Эти выводы, к которым пришли авторы этой публикации, неверны", — сказал Песков.

По его словам, то, что многие почувствовали уменьшение своих доходов, очевидно, это произошло во всем мире. "Но то, что в России это, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира — вот с эти мы не согласны", — добавил Песков.