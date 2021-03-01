МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Состояние гендиректора УГМК (Свердловская область) Андрея Козицына за первые два месяца 2021 года выросло на 2,07 млрд долларов. Это рекордные цифры роста капитала среди россиян на старте года. Такая информация содержится в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 24 человека. Forbes назвал 20 богатейших self-made-женщин России

По данным рейтинга, общее состояние руководителя металлургического холдинга теперь составляет 6,29 миллиардов долларов (примерно 460,8 миллиардов рублей). На втором месте по росту состояния за январь-февраль находится основатель УГМК Искандер Махмудов. Его капитал увеличился на 2,01 миллиарда долларов — до 9,86 миллиардов долларов (730,4 миллиардов рублей). На третьем — председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло на 1,65 миллиардов долларов и достигло 25,5 млрд долларов (1,9 триллионов рублей). Получить оперативные комментарии в пресс-службах компаний не удалось. В УГМК воздержались от комментариев по теме. В пресс-службу НЛМК был отправлен запрос, однако на момент публикации ответ получен не был.

УГМК — крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. В состав холдинга входит более 40 предприятий в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также в других регионах страны и за рубежом. Ранее в структуре компании прошли перестановки на фоне омоложения команды управленцев и создания дирекции по трансформации. Новую дирекцию возглавил сын мажоритарного владельца УГМК Искандера Махмудова — Джахангир Махмудов.