МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале вырос до 60,8% с январских 58,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Фондовые индексы США растут более чем на 1%

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста до 58,8%.

При этом индекс занятости в секторе услуг страны в феврале вырос до 54,4% с уровня января в 52,6%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.