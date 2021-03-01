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Деловая активность в сфере услуг США в феврале выросла лучше прогноза
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Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале вырос до 60,8% с январских 58,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply... ПРАЙМ, 01.03.2021
сша, услуги, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале вырос до 60,8% с январских 58,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста до 58,8%.
При этом индекс занятости в секторе услуг страны в феврале вырос до 54,4% с уровня января в 52,6%.
Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.