МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в феврале снизились второй месяц подряд — на 0,6 п.п., до 9,9%, однако они все еще высоки, говорится в материалах Банка России. Эксперт рассказал, как получить прибыль от инфляции в России

"Инфляционные ожидания населения в феврале, по данным опроса ООО "инФОМ", продолжили снижаться. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 9,9% (-0,6 п.п. к январю), что, впрочем, все еще существенно выше среднего уровня 2018–2019 годов", — говорится в сообщении.

Впервые с августа 2020 года несколько снизилась в феврале и наблюдаемая населением инфляция, указал ЦБ. Ее медианная оценка составила 12,3% (-0,5 п.п. к январю). Снижение оценок ожидаемой и наблюдаемой инфляции происходило для респондентов как со сбережениями, так и без сбережений. Для респондентов со сбережениями ожидаемая инфляция вернулась к уровням первого квартала 2019 года, отметил регулятор.