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2021
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Центробанк оценил инфляционные ожидания россиян на год вперёд
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Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в феврале снизились второй месяц подряд — на 0,6 п.п., до 9,9%, однако они все еще высоки, говорится в материалах Банка... ПРАЙМ, 01.03.2021
инфляция, центробанк, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в феврале снизились второй месяц подряд — на 0,6 п.п., до 9,9%, однако они все еще высоки, говорится в материалах Банка России.
"Инфляционные ожидания населения в феврале, по данным опроса ООО "инФОМ", продолжили снижаться. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 9,9% (-0,6 п.п. к январю), что, впрочем, все еще существенно выше среднего уровня 2018–2019 годов", — говорится в сообщении.
Впервые с августа 2020 года несколько снизилась в феврале и наблюдаемая населением инфляция, указал ЦБ. Ее медианная оценка составила 12,3% (-0,5 п.п. к январю). Снижение оценок ожидаемой и наблюдаемой инфляции происходило для респондентов как со сбережениями, так и без сбережений. Для респондентов со сбережениями ожидаемая инфляция вернулась к уровням первого квартала 2019 года, отметил регулятор.