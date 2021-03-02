МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Российские власти собираются расширить спектр финансовой поддержки семей с детьми. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на комментарий кандидата экономических наук Сергея Кутузова. Стало известно, кто в 2021 году выйдет на пенсию досрочно

Он рассказал изданию о том, что дополнительные меры будут инициированы руководством страны в связи с приближением сентябрьских выборов.

Как считает эксперт, президент России Владимир Путин волне может расширить круг получателей денежных пособий на детей до 7 лет, увеличив предельный доход с одного до двух прожиточных минимумов. Ранее власти уже сделали такой шаг в отношении пособий до 3 лет.

"Есть вероятность и назначения единовременных выплат ближе к выборам более широкому кругу семей", — отметил Кутузов.

Кроме этого, он также добавил, что, возможно, в России введут специальное пособия для сбора детей школу. Ему могут начать раздавать в августе. В прошлом году родители активно писали об этом в органы государственной власти и составляли по этому поводу петиции в интернете.