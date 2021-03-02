МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Цены на продукты в России взлетели на 8,2% в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страна почти в восемь раз обогнала Евросоюз по этому показателю (в ЕС еда подорожала на 1,1%). Об этом говорится на сайте Росстата.

Больше всего за год в России поднялись в цене овощи — на 17,5% (в ЕС их стоимость выросла на 0,2%), фрукты (на 13,5%) и сладости (сахар, джем, мед, шоколад и конфеты). Цена последних увеличилась на 13,7%. Хлеб подорожал на 9%, а масла и жиры — на 11%. В ЕС наиболее заметно выросли потребительские цены на фрукты (3,3%) и хлеб (1,1%).