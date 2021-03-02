МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Безработица в Германии в феврале не изменилась по сравнению с январем, сохранившись на уровне в 6%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Годовая инфляция в Германии в феврале выросла до 1,3%

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, также ожидали сохранения показателя.

Также число безработных в Германии выросло на 9 тысяч по сравнению с январем и составило 2,752 миллиона человек.

В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии также остался на уровне января в 6,3%, число безработных при этом выросло до 2,904 миллиона с 2,901 миллиона человек.