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Безработица в Германии в феврале ожидаемо осталась на уровне в 6%
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Безработица в Германии в феврале не изменилась по сравнению с январем, сохранившись на уровне в 6%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 02.03.2021
безработица, германия, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Безработица в Германии в феврале не изменилась по сравнению с январем, сохранившись на уровне в 6%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, также ожидали сохранения показателя.
Также число безработных в Германии выросло на 9 тысяч по сравнению с январем и составило 2,752 миллиона человек.
В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии также остался на уровне января в 6,3%, число безработных при этом выросло до 2,904 миллиона с 2,901 миллиона человек.