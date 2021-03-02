МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов сообщил, что отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам в среднем лишает каждого пенсионера более 11 тысяч рублей в год.

Валентина Матвиенко

Матвиенко назвала сроки индексации пенсий работающим пенсионерам

Ранее правительство России заявило, что по поручению президента РФ Владимира Путина проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, предложения по этой теме подготовлены. В интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что правительство ищет источники бюджетного финансирования этой индексации, вопрос может быть решен уже в новом бюджетном цикле.

"Отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам, а их в России более 7,3 миллиона человек, в среднем лишает каждого пенсионера более 11 тысяч рублей в год", — сказал Миронов РИА Новости.

Также, по его данным, для восстановления индексации в 2020 году потребовались бы 368 миллиардов рублей. "На 2021 год эта сумма составила бы уже более 400 миллиардов рублей", — добавил лидер фракции.

По оценке Миронова, в общей сложности государство задолжало пенсионерам около 1,4 триллиона рублей. "И эти долги пора отдавать. Это не только замороженная индексация пенсий работающим пенсионерам, но и недоиндексация неработающим пенсионерам", — заметил он.

Миронов пояснил, что по итогам 2015 года потребительские цены выросли на 12,9%, а пенсия была проиндексирована только на 4%. "И такая недоиндексация происходила все последующие годы", — сказал он.

Политик также напомнил, что в проекте альтернативного бюджета, который СР подготовила в осеннюю сессию, были прописаны источники дополнительных поступлений. "У нас доходы примерно на 5,5 триллионов рублей больше, чем заложено в бюджете правительства", — заметил Миронов.

" Пенсионное удостоверение

Назван способ накопить пенсию в сто тысяч рублей

Главными из таких дополнительных источников, по его словам, могут стать: отказ от возврата НДС для экспортеров нефти и газа, это даст примерно 1,3 триллиона рублей, введение государственной монополии на оборот и производство этилового спирта, что позволит дополнительно собирать в бюджет около 400-500 миллиардов рублей в год. По словам Миронова, изменение методики расчета взимания таможенных пошлин может принести более 2 триллионов рублей.

Кроме того, уверен парламентарий, дополнительные поступления в бюджет обеспечат еще целый ряд программных предложений "Справедливой России – За правду". Например, введение прогрессивной шкалы налогообложения, упразднение "неэффективных" Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и переход к прямому финансированию из бюджета, а также введение нормально работающего налога на роскошь и сверхпотребление. Поступления в бюджет также обеспечит наведение порядка в сфере вылова рыбы и использования лесных богатств.