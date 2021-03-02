МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов сообщил, что отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам в среднем лишает каждого пенсионера более 11 тысяч рублей в год. Матвиенко назвала сроки индексации пенсий работающим пенсионерам

Ранее правительство России заявило, что по поручению президента РФ Владимира Путина проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, предложения по этой теме подготовлены. В интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что правительство ищет источники бюджетного финансирования этой индексации, вопрос может быть решен уже в новом бюджетном цикле.

"Отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам, а их в России более 7,3 миллиона человек, в среднем лишает каждого пенсионера более 11 тысяч рублей в год", — сказал Миронов РИА Новости.

Также, по его данным, для восстановления индексации в 2020 году потребовались бы 368 миллиардов рублей. "На 2021 год эта сумма составила бы уже более 400 миллиардов рублей", — добавил лидер фракции.

По оценке Миронова, в общей сложности государство задолжало пенсионерам около 1,4 триллиона рублей. "И эти долги пора отдавать. Это не только замороженная индексация пенсий работающим пенсионерам, но и недоиндексация неработающим пенсионерам", — заметил он.

Миронов пояснил, что по итогам 2015 года потребительские цены выросли на 12,9%, а пенсия была проиндексирована только на 4%. "И такая недоиндексация происходила все последующие годы", — сказал он.

Политик также напомнил, что в проекте альтернативного бюджета, который СР подготовила в осеннюю сессию, были прописаны источники дополнительных поступлений. "У нас доходы примерно на 5,5 триллионов рублей больше, чем заложено в бюджете правительства", — заметил Миронов. Назван способ накопить пенсию в сто тысяч рублей

Главными из таких дополнительных источников, по его словам, могут стать: отказ от возврата НДС для экспортеров нефти и газа, это даст примерно 1,3 триллиона рублей, введение государственной монополии на оборот и производство этилового спирта, что позволит дополнительно собирать в бюджет около 400-500 миллиардов рублей в год. По словам Миронова, изменение методики расчета взимания таможенных пошлин может принести более 2 триллионов рублей.

Кроме того, уверен парламентарий, дополнительные поступления в бюджет обеспечат еще целый ряд программных предложений "Справедливой России – За правду". Например, введение прогрессивной шкалы налогообложения, упразднение "неэффективных" Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и переход к прямому финансированию из бюджета, а также введение нормально работающего налога на роскошь и сверхпотребление. Поступления в бюджет также обеспечит наведение порядка в сфере вылова рыбы и использования лесных богатств.