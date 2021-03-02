БРЮССЕЛЬ, 2 мар — ПРАЙМ. Евросоюз надеется оставить позади торговые споры с Соединенными Штатами и сфокусироваться над формированием "совместного лидерства" на глобальном уровне, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции после неформальной видеоконференции министров торговли стран ЕС. ЕС ввел новые санкции против России

Говоря о трансатлантических отношениях, он отметил: "Мы хотим оставить позади наши торговые споры и сфокусироваться на совместном лидерстве на глобальном уровне".

Европейское статистическое агентство Евростат ранее сообщило, что по итогам прошлого года Китай впервые стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза, обогнав США. Этот результат был вызван ростом как импорта, так и экспорта в Китай. В то же время в торговле ЕС и США зафиксировано значительное падение как импорта (-13,2%), так и экспорта (-8,2%), сообщал Евростат.

Руководители институтов власти ЕС ранее выражали надежду, что приход на пост президента США Джо Байдена вместо Дональда Трампа позволит "перезагрузить" отношения страны и союза, в том числе, в сфере торговли. Торговые отношения между сторонами находились не в лучшем состоянии, поскольку за время президентства Трампа Штаты ввели дополнительные пошлины на поставки европейских товаров на миллиарды долларов, а ЕС отвечал тем же в отношении различной продукции из США.