МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Получить компенсационную выплату по уходу за инвалидами и престарелыми людьми стало проще. Постановление о новом порядке их оформления подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, о чем сообщается на официальном сайте кабмина.

Основное нововведение заключается в том, что теперь таким людям не нужно будет подтверждать факт того, что они не работают и при этом не получают пенсию или пособие по безработице. Власти хотят увеличить пенсионные выплаты для части россиян

Кроме этого, им также не надо будет собирать справки о смене места жительства подопечного. Отныне все нужные сведения территориальные органы Пенсионного фонда будут получать самостоятельно с помощью федеральных информационных систем.

Отмечается, что ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим россиянам, которые оказывают уход за инвалидами первой группы, а также престарелыми людьми, которым нужна постоянная помощь. Период ухода засчитывается в страховой стаж.