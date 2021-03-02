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В России упростили получение важной выплаты
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Получить компенсационную выплату по уходу за инвалидами и престарелыми людьми стало проще. Постановление о новом порядке их оформления подписал премьер-министр России Михаил... ПРАЙМ, 02.03.2021
мишустин, кабмин, выплаты, новости, экономика, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Получить компенсационную выплату по уходу за инвалидами и престарелыми людьми стало проще. Постановление о новом порядке их оформления подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, о чем сообщается на официальном сайте кабмина.
Основное нововведение заключается в том, что теперь таким людям не нужно будет подтверждать факт того, что они не работают и при этом не получают пенсию или пособие по безработице.
Кроме этого, им также не надо будет собирать справки о смене места жительства подопечного. Отныне все нужные сведения территориальные органы Пенсионного фонда будут получать самостоятельно с помощью федеральных информационных систем.
Отмечается, что ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим россиянам, которые оказывают уход за инвалидами первой группы, а также престарелыми людьми, которым нужна постоянная помощь. Период ухода засчитывается в страховой стаж.