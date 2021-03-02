МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. США вводят против России санкции по Алексею Навальному, сообщил во вторник высокопоставленный представитель администрации США. ЕС ввел новые санкции против России

"Действия, которые мы предпринимаем сегодня, являются реакцией на отравление Алексея Навального в августе этого года", — заявил представитель администрации.

Он подчеркнул, что США вводят эти меры в тесном взаимодействии с европейскими партнерами.

Кроме того, минторг США вносит в "черный список" 14 организаций по делу Алексея Навального.

"Мы добавляем 14 сторон в наш список организаций", — сказал представитель администрации на брифинге.

По его словам, из их числа 13 — это коммерческие компании, включая 9 в России, 3 в Германии, 1 в Швейцарии, а также государственный исследовательский институт в России.

"Все эти стороны вовлечены в разные аспекты производства элементов биологического оружия и химического (оружия)", — заявил представитель администрации.

Любой экспорт и реэкспорт продукции, связанной с этими организации, будет подпадать под лицензионный режим США "с презумпцией отказа" в лицензии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.

Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Песков высказался об эффективности санкций против России

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО — на соответствующие письма. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".