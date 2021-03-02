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Минфин США перечислил, кто вошел в новый санкционный список
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Минфин США ввел санкции в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального против трех российских научно-исследовательских организаций, говорится на сайте ведомства. В... ПРАЙМ, 02.03.2021
россия, сша, санкции, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Минфин США ввел санкции в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального против трех российских научно-исследовательских организаций, говорится на сайте ведомства.
В частности, речь и дет о Государственном НИИ органической химии и технологии (ФГУП "ГосНИИОХТ"), а также ФГБУ "27 Научный центр" и 33-й центральном научно-исследовательском испытательном институте Минобороны РФ.
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.