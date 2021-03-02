МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Минфин США ввел санкции в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального против трех российских научно-исследовательских организаций, говорится на сайте ведомства. США вводят новые антироссийские санкции

В частности, речь и дет о Государственном НИИ органической химии и технологии (ФГУП "ГосНИИОХТ"), а также ФГБУ "27 Научный центр" и 33-й центральном научно-исследовательском испытательном институте Минобороны РФ.

Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.