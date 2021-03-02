БЕРЛИН, 2 мар — ПРАЙМ. Партия немецких социал-демократов СДПГ, которая входит в коалиционное правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель, представила проект предвыборной программы, он должен быть утвержден на съезде в мае; в проекте, в частности, содержится предложение о частичном облегчении визового режима с Россией — для расширения молодежных обменов между странами. Глава европейской дипломатии сделал заявление по итогам визита в Россию

"При всей необходимой критике, мы и в отношении России делаем ставку на готовность к диалогу и сотрудничеству. Мир в Европе возможен не против, а только с Россией. Ценными в отношениях с Россией является межобщественные контакты, поддержку и расширение которых мы хотим продолжать, в том числе посредством облегчения визового режима для молодежного обмена", — говорится в документе, который опубликован на сайте партии.

"Основываясь на ценностях и принципах ОБСЕ, мы преследуем цель новой европейской "восточной политики", в фокусе которой лежит общая и согласованная политика ЕС в отношении России. Конструктивная готовность к диалогу со стороны России является предпосылкой для снятия напряженности", — добавляется в сообщении.

Как говорится в проекте программы, "совершенно ясно, что в германских и европейских интересах — достижение общего прогресса с Россией по вопросам общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, а также в теме защиты климата, устойчивого развития, энергетики и борьбы с пандемиями". Там упоминается и о текущих проблемах в отношениях — ситуации вокруг Крыма и в Донбассе, "кибератаках на бундестаг ФРГ", причастность к которым Россия отрицает, и инциденте с Алексеем Навальным.

В Германии 26 сентября пройдут выборы в бундестаг ФРГ, по итогам которых будет сформировано новое правительство. Ранее вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц, который возглавляет Минфин ФРГ в правительстве канцлера Ангелы Меркель (ХДС), заявил, что готов возглавить новый кабмин после победы на выборах.

Ранее экс-уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе (СДПГ) заявил в интервью РИА Новости, что при его участии в 2019 году в рамках рабочей группы форума "Петербургский диалог" был разработан визовый меморандум, в котором изложены конкретные способы облегчения поездок между Германией и Россией, в качестве долгосрочной цели сформулировано обеспечение безвизового режима для молодежи в возрасте до 25 лет.

В проекте программы немецких социал-демократов затронуты также традиционные для левоцентристов вопросы: борьба с социальным неравенством, помощь малообеспеченным группам населения, сохранение и обеспечение рабочих мест в будущем, политическое противостояние правым и националистическим силам, строительство социального жилья, поддержка семей и интеграции трудовых мигрантов. Много внимания уделяется вопросам защиты экологии и сохранения климата: СДПГ выступает за ограничение скорости на автобанах до 130 км/ч, обещает к 2050 году завершить переход к "нейтральной для климата" энергетике, к 2030 году — довести количество электромобилей в Германии до 15 миллионов.

Во внешней политике социал-демократы предлагают укреплять сотрудничество в рамках НАТО и обороноспособность бундесвера ФРГ, "целью… остается создание европейской армии", говорится в проекте программы. В отношениях с США необходим "новый старт", сотрудничество в таких вопросах, как защита климата, глобальная политика в области здравоохранения, торговля, разоружение и вопросы безопасности.