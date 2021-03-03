МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Злоумышленники придумали новую схему получения сведений о банковских картах россиян – корреспондент РИА Новости получил e-mail, напоминающий сообщение от сайта "Госуслуги", в котором мошенники предлагают получателю ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных социальных выплат. Эксперты посоветовали, как застать врасплох телефонных мошенников

Письмо содержало типичные для сообщений с настоящего портала "Госуслуги" элементы: логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. В самом письме говорилось, что в отношении его получателя вынесено постановление о начислении социальных компенсаций. Для их оформления предлагалось перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу Гончаровой Л.В., а для идентификации в личном кабинете необходимо указать номер СНИЛС. О том, что письмо мошенническое, ясно говорил и адрес отправителя – info@mybusinessplan.ru.

После перехода по ссылке в браузере открывается окно, в котором "счастливчик" должен указать номер своей банковской карты, на которую должны "поступить" деньги.

Схема фишинговых сайтов и рассылок очень распространена и является одной из самых популярных, так как не затратна и имеет большой охват потенциальных жертв, пояснил РИА Новости эксперт Сколково–РЭШ Егор Кривошея. "При этом можно ожидать роста числа таких рассылок под видом портала "Госуслуги" на фоне усиления мер поддержки населения и появления каналов информирования о положенных выплатах для человека", — отмечает эксперт.

"Основные риски — это утечка данных, потеря доступа к аккаунтам, где содержится чувствительная персональная информация: паспортные данные, прописка, информация об имуществе, СНИЛС, номер телефона, иногда информация о здоровье и родственниках. Паспортные данные и СНИЛС — это потенциальное мошенничество с оформлением договоров, в том числе кредитных", — предупреждает эксперт.

Если все же вы попались на уловки мошенников, главное сохранять спокойствие и действовать по четкому алгоритму, советует Кривошея. Во-первых, надо написать сообщение в техподдержку сайта "Госуслуги". Во-вторых, стоит сменить пароль. В-третьих, можно проконсультироваться с правоохранительными органами и, возможно, написать заявление в полицию о мошенничестве, заключил эксперт.

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