МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты России нашло способ вернуть работу тем россиянам, кто был уволен в период пандемии коронавируса, пишет газета "Коммерсант". Россиянам раскрыли способ добиться выплаты зарплаты

По данным издания, министерство предлагает назначить выплаты работодателям за трудоустройство граждан страны. Размер таких выплат будет базироваться на показателе МРОТ.

Газета оценивает, что такая федеральная программа сможет помочь найти работу порядка 200 тысячам россиян.

Итак, работодатели, которые будут принимать на работу новых сотрудников, смогут получить субсидию в размере трех МРОТ при трудоустройстве граждан, которые вставали на учет в качестве безработных до 1 января 2021 года. Распределять финансирование будет Фонд социального страхования (ФСС).

По данным издания, за последние три месяца прошлого 2020 года в службы занятости поступил один миллион заявок по постановке на учет в качестве безработного. Это, в общей сложности по итогам четвертого квартала, 2,8 миллиона безработных россиян.